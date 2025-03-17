وكيل التعليم بالدقهلية يستضيف مسئولي التدريب بديوان المحافظة (صور)

استضاف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية الدكتورة نيڤين أبو المعاطي مدير عام مركز تدريب المحافظة ومحمد الحسينى مدير إدارة التخطيط بمركز تدريب المحافظة وذلك لتكريم العاملين بديوان المديرية الذين حضروا واجتازوا دورة تدريبية بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة عبر منصة Zoom والتي قام بتنظيمها والإشراف على تنفيذها المعهد القومي للحوكمة.

وكيل أول تعليم الدقهلية يستضيف مسئولي التدريب بديوان المحافظة..صور

وتم تكريم : ‏إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، أحمد البكري مدير المكتب الفني، سامح عبد المنعم عضو المكتب الفني، خالد محمد عضو المكتب الفني، أشرف عقاب مدير إدارة التعاقدات، محمد عزت مدير إدارة الشئون الداخلية ، محمد لطفي مدير تنسيق المرحلة الابتدائية.

القيادة السياسية حريصة علي رفع وعي العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وخلال اللقاء ثمن وكيل التعليم بالدقهلية حرص القيادة السياسية علي رفع وعي العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمفاهيم التنمية المستدامة والحوكمة مما يصب في مصلحة المواطن المصري كي يحصل علي خدماته بيسر وسهولة ودقة.

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