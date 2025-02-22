النيابة الإدارية تتفقد المكتب الفني بحضور وزير العدل بالغردقة

تفقد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، المكتب الفني النيابة الإدارية بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، صاحبهم خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشاروفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشاريوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

النيابة الإدارية تتفقد المكتب الفني

وكان في استقبالهم المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالغردقة يتقدمهم المستشار مصطفى محفوظ - مدير المكتب الفني بالغردقة.

ومن جانبه حَرصَ المستشاررئيس الهيئة، على توجيه الشكر للمستشاروزير العدل، لحرصه على دعم وزارة العدل المتواصل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يمكنها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون.

أكد على السادة الأعضاء بأهمية الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتظل النيابة الإدارية درعًا للوطن في مكافحة الفساد وعونًا لكل صاحب حق.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة قد جاءت على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الغردقة صباح اليوم.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

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