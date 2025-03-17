نعينع قارئًا..الإذاعة تحتفل بذكرى انتصار غزو بدر الكبرى

تنقل شبكة القرآن الكريم في التاسعة من مساء الليلة احتفال الإذاعة بذكرى غزوة بدر من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.

يتضمن الاحتفال تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القاريء الطبيب أحمد نعينع، وكلمة يقدمها أحد علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. يقدم الاحتفال من مذيعي إذاعة القرآن الكريم الدكتور كمال نصر الدين.

كان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين الدكتور أحمد معبد عبد الكريم تحدث في درس التراويح بالجامع الأزهر مساء أمس عن "الدروس المستفادة من غزوة بدر"، مؤكدًا أن نصر الله ليس له شبيه ولا ينافسه نصر بشري، لأنه نصر في الدنيا ونصر في الآخرة، قال تعالى "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ".

ولفت إلى أن لهذا النصر ثلاثة دروس الأول: هو أن النصر من الله وحده، والدرس الثاني: أنه جاء والمسلمون قلة ولم يمنع نصر الله لهم كونهم قلة، بل الله ينصر من يشاء أيًا كان حالهم وضعفهم، فقال تعالى "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، أما الدرس الثالث: هو فضل الاستعانة بالله وأن من يستعين بالله فإن الله ناصره لا محالة ولا راد لنصره.

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