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ثقافة وفنون

أحمد نعينع ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، القارئ الدكتور أحمد نعينع، في حلقة الجمعة المقبل من برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة.

وخلال الحلقة يكشف "نعينع"، كواليس حفظه للقرآن الكريم في طفولته ودور الشيخ أمين الهلالي في حياته، كما يكشف عن علاقته بالشيخ مصطفى إسماعيل وكيف تأثر به.

الرئيس السادات

ويتطرق "نعينع" أيضا إلى علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويكشف كيف اختاره طبيبا وقارئا خاصا له، كما يتحدث عن علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب، ويكشف عن لقاء الخميس الذي كان يجمعهما في حضور عمار الشريعي وكمال الطويل.

ويتناول اللقاء طبيعة علاقة "نعينع" بوسائل التواصل الاجتماعي ويؤكد أن الشيخ السماك كان مستجاب الدعوة وله كرامات.

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

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ايمان ابو طالب الإعلامية إيمان أبو طالب الشيخ أحمد نعينع قناة الحياة القارئ أحمد نعينع

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