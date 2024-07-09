أحمد نعينع ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، القارئ الدكتور أحمد نعينع، في حلقة الجمعة المقبل من برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة.

وخلال الحلقة يكشف "نعينع"، كواليس حفظه للقرآن الكريم في طفولته ودور الشيخ أمين الهلالي في حياته، كما يكشف عن علاقته بالشيخ مصطفى إسماعيل وكيف تأثر به.

الرئيس السادات

ويتطرق "نعينع" أيضا إلى علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويكشف كيف اختاره طبيبا وقارئا خاصا له، كما يتحدث عن علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب، ويكشف عن لقاء الخميس الذي كان يجمعهما في حضور عمار الشريعي وكمال الطويل.

ويتناول اللقاء طبيعة علاقة "نعينع" بوسائل التواصل الاجتماعي ويؤكد أن الشيخ السماك كان مستجاب الدعوة وله كرامات.

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



