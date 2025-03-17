شهيرة تعلق على نجاح برنامج "قطايف" لـ سامح حسين

حرصت الفنانة المعتزلة شهيرة على دعم الفنان بعد نجاح تجربة برنامج “قطايف”، الذى يقدمه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “شهيرة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"أقول للبعض أرفعوا أيديكم عن سامح حسين الراجل ناجح بفضل من الله وكرمه، لأنه يقدم محتوى يرضي الله، وهذا هو دور الفنان لأن الفنان مؤثر سواء من خلال دور يقدمه، أو برنامج له المحتوى الذي ينفع به الناس".

وتابعت بقولها:"سامح في ميزان حسناتك، وبأذن الله هذا المحتوى يكون سبب في رفع درجات والحمدلله وهذا ماننشده في الدنيا والآخره، ألف مبرووووك وندعمك بقوة أنا وأسرتي أسرة محمود ياسين كلها، ومصر كلها والعالم العربي".

على الجانب الآخر، كان عبر الفنان سامح حسين عبر عن سعادته الكبيرة بنجاح برنامج “قطايف”، الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث أكد أنه لم يتوقع كل هذه الضجة التي حققها البرنامج.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لفيتو، أن النجاح هو فضل من الله، ولا يستطيع أن يجزم أحد بأن يحقق أي عمل فني أو إعلامي النجاح قبل عرضه، لذلك لم أتوقع أن يحقق البرنامج هذا النجاح الكبير، حيث فوجئت أنه تصدر محركات البحث، وأصبح اسمى واسم البرنامج أعلى قائمة البحث والاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سامح حسين أنه يسعى دائما ولا يهتم بالنتائج لأنها ليست بيده، ويتمنى أن تنال باقي حلقات البرنامج إعجاب الجمهور.

برنامج قطايف

ويقدم الفنان سامح حسين برنامجه الرمضاني الجديد "قطايف"، الذي يُعرض عبر منصة اليوتيوب، ويحظى بإشادة واسعة من الجمهور والمشاهير بعد عرض ما يقرب من 12 حلقة حتى الآن.

ويأتي البرنامج في إطار ديني واجتماعي، حيث يتناول مجموعة من النصائح والقيم الإنسانية الحميدة، مقدمة بشكل سريع وعميق يجذب المشاهدين.

وقد التف الجمهور حول "قطايف سامح حسين"، معبرين عن إعجابهم الشديد بجودة المحتوى وأسلوب العرض المميز كما انضم عدد من المشاهير إلى قائمة المعجبين بالبرنامج، حيث أشادت الفنانة هيدي كرم بالبرنامج عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا من إحدى حلقاته وعلقت قائلة: "أحلى حاجة في رمضان السنة دي بدون منازع.. تابعوه بجد رائع! ويستحق جايزة أفضل برنامج في رمضان."

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