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اقتصاد

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3.004.94 ألف دولار للأونصة، لكن استراتيجي يو بي إس يعتقدون أن السبائك لديها مجال إضافي للارتفاع، حيث قاموا بمراجعة السعر المستهدف إلى 3.200 ألف دولار للأونصة من 3.000 ألف دولار.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب

شهد المعدن الثمين ارتفاعا قويا بنسبة 14% منذ بداية العام حتى الآن، بعد ارتفاعه بنسبة 27% في عام 2024، وكانت آخر مرة تجاوز فيها الذهب عتبة "الألف دولار" في أغسطس 2020، خلال الارتفاع الذي قاده الوباء.

 

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

ويتوقع مع وصول السعر الآن إلى هدفنا منذ فترة طويلة وهو 3,000 ألف دولار أمريكي للأونصة، استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، طالما استمرت المخاطر السياسية والصراع التجاري المتصاعد في تحفيز الطلب على الملاذ الآمن.

احتمالية نشوب حرب تجارية واسعة

ورفع بنك UBS من احتمالية نشوب حرب تجارية واسعة النطاق وطويلة الأمد إلى 35% من 25%، لا سيما بالنظر إلى نتائج التحقيق التجاري المرتقب لإدارة ترامب والمقرر أن تصدر في 2 أبريل.

ويعكس هذا التحول في معنويات السوق، من الاعتماد على "وضع ترامب" إلى "وضع الاحتياطي الفيدرالي"، تنامي مخاطر الركود وتراجع مؤشرات المعنويات الأمريكية، أدت هذه العوامل إلى توقعات بتخفيضات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير بنك يو بي إس إلى أنه على الرغم من أن السوق في منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية على المدى القصير، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية وواثقين في استقرار الذهب.

ومن شأن تراجع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية أن يقلل من الشراء الدفاعي للذهب، مع وجود دعم فني عند مستوى 2.850 ألف دولار للأونصة.

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

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صناديق الاستثمار المتداولة

ومع ذلك، فإن تجدد التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، لا سيما أكبر صندوق متداول في العالم للذهب، صندوق SPDR Gold Trust (GLD)، الذي أعلن عن حيازات بلغت حوالي 908 أطنان مترية في فبراير - وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023 - يدعم المسار الصعودي للمعدن.

 

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الذهب بنك UBS أسعار الذهب المعدن الثمين المخاطر السياسية الاحتياطي الفيدرالي ترامب

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