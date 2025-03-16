هل نشهد مزيدا من القفزات في أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ خبير يجيب

قال محمود جمال الخبير الاقتصادي: إن أسعار الذهب والنفط شهدت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الأخير، مدفوعة بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

ارتفاع سعر أوقية الذهب الي 3000 دولار

سعر الذهب اليوم، وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، أن الذهب سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,000 دولار للأونصة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 47% منذ بداية العام، ما يعكس الإقبال الكبير على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.

السبب وراء الارتفاعات الكبيرة في اسعار الذهب

وأشار جمال إلى أن ارتفاعات اسعار الذهب جاءت بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على عمليات نقل النفط الإيراني، واستمرار التصعيد في الحرب التجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين والاتحاد الأوروبي.

كما ذكر أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب كأصل تحوطي ضد تقلبات الأسواق وهذا من شأنه ما سيؤدي الي حدوث مزيد من الارتفاعات في الأسعار الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط

وفيما يتعلق بالنفط، أوضح جمال أن خام برنت ارتفع بنسبة 80% ليصل إلى 70.4 دولار للبرميل، بينما صعد خام نايمكس بنسبة 78% ليصل إلى 76 دولارًا للبرميل، نتيجة القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مع توقعات باستمرار الصعود إذا لم تحدث انفراجة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.