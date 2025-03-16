الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل نشهد مزيدا من القفزات في أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ خبير يجيب

ارتفاع اسعار الذهب،
ارتفاع اسعار الذهب، فيتو

قال محمود جمال الخبير الاقتصادي: إن أسعار الذهب والنفط شهدت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الأخير، مدفوعة بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

 

 

ارتفاع سعر أوقية الذهب الي 3000 دولار 

سعر الذهب اليوم، وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، أن الذهب سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,000 دولار للأونصة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 47% منذ بداية العام، ما يعكس الإقبال الكبير على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.

 

السبب وراء الارتفاعات الكبيرة في اسعار الذهب 

وأشار جمال إلى أن ارتفاعات اسعار الذهب جاءت بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على عمليات نقل النفط الإيراني، واستمرار التصعيد في الحرب التجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين والاتحاد الأوروبي.

كما ذكر  أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب كأصل تحوطي ضد تقلبات الأسواق وهذا من شأنه ما سيؤدي الي حدوث مزيد من الارتفاعات في الأسعار الفترة المقبلة.

 

ارتفاع أسعار النفط

وفيما يتعلق بالنفط، أوضح جمال أن خام برنت ارتفع بنسبة 80% ليصل إلى 70.4 دولار للبرميل، بينما صعد خام نايمكس بنسبة 78% ليصل إلى 76 دولارًا للبرميل، نتيجة القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مع توقعات باستمرار الصعود إذا لم تحدث انفراجة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب سعر اوقية الذهب الذهب ارتفاعات اسعار الذهب خام برنت سعر الذهب سعر الذهب اليوم

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث )

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

محمد رمضان يشترط هذا الأمر قبل أن يهدى 100 ألف جنيه لشخصين "فيديو"

منوعات

المزيد

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

ما فضل قيام الليل بالعشر الأواخر من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

لماذا يتركنا الله نخطئ ثم يحاسبنا على الخطأ.. وهل الدعاء يغير القدر؟ الشباب يسألون وجمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية