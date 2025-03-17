"سيناء بين الحرب والسلام" ندوة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

نظّمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء بين الحرب والسلام"، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية.

"سيناء بين الحرب والسلام".. ندوة بكلية الفنون التطبيقية في ذكرى العاشر من رمضان

شهدت الندوة حضور اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وطلاب الكلية، وسط تنظيم مميز من اتحاد طلاب الكلية.

ذكرى العاشر من رمضان

تناولت الندوة محاور عدة، شملت التاريخ العسكري لمعركة العاشر من رمضان، والتضحيات التي قدّمها أبطال القوات المسلحة في سبيل تحرير سيناء، بالإضافة إلى مناقشة مراحل إعادة الإعمار والتنمية التي شهدتها سيناء بعد الحرب.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وترسيخ مفاهيم الانتماء والتضحية، من خلال تقديم رؤية متكاملة حول أهمية سيناء ودورها في التاريخ المصري، والتأكيد على مسيرة التنمية التي تواصلت بعد استردادها.

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