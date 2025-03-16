الأحد 16 مارس 2025
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جامعة حلوان تنفذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب

مشروع تشغيل الألف
مشروع تشغيل الألف طالب بجامعة حلوان

نفذت جامعة حلوان المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب تحت شعار "صنع في جامعة حلوان" خلال شهري فبراير ومارس، وذلك في إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي تحت شعاري "50 عامًا.. جامعة حلوان منارة مجتمعية" و"50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا".


وتم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

 مشروع تشغيل الألف طالب بجامعة حلوان


بفضل جهود طلاب مشروع التشغيل والفنيين والعمال والسائقين، تم تنفيذ إنتاج 100 مقعد للطرق الرئيسية، وتصنيع 50 حامل باسكت قمامة، وإنشاء 500 متر من أسوار الحدائق، وطلاء 200 عمود إنارة. 


ويعد هذا المشروع خطوة محورية نحو تعزيز التعليم التطبيقي والتدريب العملي، حيث يمنح الطلاب فرصة لاكتساب الخبرة العملية أثناء الدراسة، مما يعزز من قدراتهم الوظيفية بعد التخرج. كما يسهم في تنمية مهارات الطلاب في بيئات العمل المختلفة، إلى جانب تعزيز روح المسؤولية والاستقلالية لديهم من خلال المشاركة الفعلية في سوق العمل، والاستفادة من إمكانياتهم في تطوير وتحسين الخدمات داخل الجامعة.


يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للدكتور علي سنوسي رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية، وبإشراف عام من اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى جانب الإشراف التنفيذي للأستاذ طارق إسماعيل مدير المشروع، والمهندسة ولاء محمد مدير مركز الصيانة، والأستاذ محمد سامي، والأستاذ مصطفى جاد، والأستاذ عمرو رجب.

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جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية صنع فى جامعة حلوان

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