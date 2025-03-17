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انطلاق أولى فعاليات الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلاب جامعة حلوان

الجلسات التعريفية
الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلاب حلوان

انطلقت أولى فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية بجامعة حلوان، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مؤسسة التطوير والتنمية، في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص تعليمية وتدريبية متكاملة لطلابها.

 فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية جامعة حلوان 

عقدت الفعاليات بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

منحة اللغة الإنجليزية


وتشمل هذه المنح منحة اللغة الإنجليزية، برنامج مهاراتي، برنامج تمكين الشباب من العمل عن بُعد، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية الأخرى، التي تهدف إلى تنمية المهارات العملية للطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال توفير تجربة تعليمية تطبيقية متكاملة.

وتتضمن الجلسات التعريفية شرحًا تفصيليًا للبرامج المتاحة، وآلية التقديم، والشروط المطلوبة للالتحاق بها، وذلك بهدف تمكين الطلاب من الاستفادة القصوى من هذه الفرص التدريبية.

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وتأتي هذه الفعاليات تحت إشراف السيد اللواء محمد عبدالحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة ريهام خطاب، مدير المشروع، بمشاركة الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 

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منحة اللغة الانجليزية جامعة حلوان اللغة الأنجليزية

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