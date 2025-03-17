فهمي عبد الحميد.. ارتبطت معظم أعماله بشهر رمضان.. الفوازير هم إبداعاته واختفت برحيله.. ونال جائزة الإخراج ودرع وزارة الإعلام عام 1985

لا يمكن تناول موضوعات تخص نجوم الشاشة في رمضان زمان دون ذكر المخرج العبقري فهمي عبد الحميد صاحب البصمة الكبيرة على فوازير رمضان، التي انتهت واختفت بعد رحيله بسنوات قليلة، وهو فنان ومخرج مصري عبقري ارتبطت أعماله سنوات طويلة بشهر رمضان وكانت مصدر البهجة في نفوس المصريين والعرب، حتى أصبح أحد أيقونات الشهر الكريم من خلال شخصيات فوازير رمضان كل عام التي قدمها كبار النجوم في مصر لتسعد الملايين من الكبار والصغار ورحل عام 1990.

ولد المخرج فهمي عبد الحميد عام 1939 وتخرج في قسم الحفر بكلية الفنون الجميلة عام 1963، وبدأ في عمل تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية الخاصة بالأطفال مثل مسلسل جحا، وليد ورندا في الفضاء وحصل على الجائزة الذهبية لمهرجان التليفزيون العربي عام 1965.

فهمي عبد الحميد.. البداية مع الرسوم المتحركة

عمل فهمي عبد الحميد بقسم الرسوم المتحركة بالتليفزيون، وبدأ في عمل الفوازير عام 1974، فاختار الفنانة الاستعراضية نيللي لبطولتها لمدة سبع سنوات قدمت فيها فوازير تقوم على استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة منها فوازير: صورة وفزورة، صورة وفزورتين، صورة وثلاث فوازير، صورة و30 فزورة، أنا وأنت والفوازير والتى كانت تعتمد فكرتها على تنكر نيللى فى شخصيتين، الأولى ثابتة طوال ثلاثين حلقة وهى شخصية صحفية تقوم باستضافة المشاهير، والثانية هي الضيف المشهور، المطلوب من المشاهد معرفة شخصيته والتي كانت تعتمد فكرتها على تنكر نيللي في شخصيتين، الأولى ثابتة طوال ثلاثين حلقة وهي شخصية صحفية تقوم باستضافة المشاهير، والثانية هي الضيف المشهور، المطلوب من المشاهد معرفة شخصيته.

صلاح جاهين كتب الفوازير لفهمى عبد الحميد



وقدم المخرج فهمي عبد الحميد للإذاعة حلقات ألف ليلة وليلة تأليف طاهر أبو فاشا وكتب عبد السلام أمين في كل حلقة فزورة ليكمل ثلاثين فزورة، ثم جاء اللقاء الرائع مع الشاعر الفنان صلاح جاهين عام 1979 فقدم الثلاثة فوازير: عروستي، الخاطبة، أم العريف.

استبدال نيللى بشريهان في فوازير ألف ليلة وليلة

ثم جاءت بداية فوازير شريهان فقدمها في فوازير ألف ليلة وليلة، حاجات ومحتاجات واستنكر النقاد استبداله نيللي بشريهان، ورد بأنه من حقه عمل إضافة جديدة للفوازير وهي ليست حكرا على أحد، وحول فوازير ألف ليلة وليلة يقول فهمي عبد الحميد: استغرقنى وقتا طويلا اختيار أبطال ألف ليلة وليلة وهو عمل مجهد،لأنه من الممكن أن يكون الممثلين موهوبين لكنهم لايستطيعوا أداء أدوار الملكات والملوك بشكل جيد ".

سمير غانم فى فطوطة اخراج فهمى عبد الحميد



وابتكر فهمي عبد الحميد شخصية فطوطة، وقدمها من خلال سمير غانم الذي تقمص دور سمورة بالرغم من أنه أدى الشخصيتين في وقت واحد فطوطة وسمورة على مدى ثلاث سنوات، ونال عنها عبد الحميد جائزة الإخراج ودرع وزارة الإعلام عام 1985، حتى إنه نال عن شخصية فطوطة شهادة تقدير من اتحاد الإذاعات العربية، وجائزة الإخراج عن نفس الشخصية من وزارة الإعلام عام 1984.

فهمى عبد الحميد مع يحيى الفخرانى فى الفوازير



وفي عام 1988 اختار فهمي عبد الحميد الفنانين يحيى الفخرانى وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير، وجاء التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوف وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدي وبداخلها فزورة يكتبها عبد السلام أمين.

نيللى فى فوازير عروستى

المخرج فهمي عبد الحميد من أوائل المخرجين الذين استخدموا الخدع البصرية في الفوازير والتي لم تكن متقدمة كما هو الحال الآن، ويقول الفنان الراحل في أحد حواراته التليفزيونية: أن 90 ثانية على الشاشة قد يحتاج عمل أكثر من 15 ساعة متواصلة لكي تظهر الخدعة بشكل متقن دون أخطاء، لأن ظهور أخطاء على الشاشة تعني سقوط العمل تمامًا وانتهاء المخرج، ويساورني الخوف كل عام حتى تنتهى تصوير الفوازير لأن الناس تحتاج منك دائمًا الأفضل عاما بعد عام.



وقدم فهمي عبد الحميد من النجوم في فوازير رمضان يحيى الفخرانى، هالة فؤاد، ليلى علوى، صابرين، مدحت صالح وشيرين رضا وكانت آخر فوازير أخرجها فهمي عبد الحميد قبل رحيله، حتى إنه رحل قبل استكمال فوازير العودة لنيللى "عالم ورق ورق " وأكملها مساعده جمال عبد الحميد.



نيللى وفهمى عبد الحميد ومشوار مع الفوازير

من أسباب نجاح الفوازير أيضا أن استعان المخرج فهمي عبد الحميد بكبار الملحنين في وضع موسيقى أغاني الفوازير منهم سيد مكاوي، عمر خورشيد، منير مراد، أحمد صدقى، حلمي بكر، محمد الموجي، هاني شنودة، عمار الشريعي وعمر خورشيد، إبراهيم رجب، صلاح الشرنوبي وغيرهم.

أيضا أخرج فهمي عبد الحميد إلى جانب الفوازير مجموعة أغاني للتليفزيون بالرسوم المتحركة مثل أغنيات: على ضفاف النيل لوردة الجزائرية، يوم الهنا لنجاة الصغيرة، إبريق الشاي لسيد الملاح، كما أخرج مسلسل مبروك جالك ولد بطولة نيللي ومحمود عبد العزيز، كما عمل تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية خاصة الخاصة بالأطفال مثل: مسلسل جحا، وليد ورندا في الفضاء، وحصل فهمي عبد الحميد على الجائزة الذهبية لمهرجان التليفزيون العربي عام 1965.

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