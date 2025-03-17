الاتحاد العام للكتاب العرب يدين الاعتداءات الأمريكية على اليمن

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته المطلقة للغارات الأمريكية الأخيرة على مناطق عدة من اليمن، مؤكدا أن هذه الغارات التي شاركت فيها بريطانيا أيضا تمثل عدوانا سافرا على دولة ذات سيادة تضمنها لها المواثيق الدولية كافة.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار الدعم المطلق للعدوان الإسرائيلي على الأمة العربية في أقطار عدة، وفي مقدمتها فلسطين المحتلة، كما أنه يمثل تشجيعا للكيان الإسرائيلي الغاصب على مواصلة ما يقوم به من مجازر في قطاع غزة المحتل، فضلا عن إحكام الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتابع: الغارات الأمريكية الغاشمة، تمثل تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، وذلك ما ينسف الدعوى الكاذبة التي يطلقها الجانب الأمريكي، حيث تؤدي هذه الغارات إلى وقوع المنطقة كلها تحت نير الأعمال الحربية الغاشمة.

وأضاف أن الضربات الأميركية قد أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين اليمنيين البرءاء، كما أدت إلى إصابة أكثر من مائة مواطن يمني معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف المدنيين في محافظات صنعاء وصعدة وذمار وحجة والبيضاء يمثل حلقة جديدة من حلقات الاعتداءات الغربية على الأمة العربية، والتي تهدف إلى تحقيق الأطماع، وإعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط بما يخدم الكيان الغاصب ويحقق أهدافه.

وتابع أن الكتاب العرب، الذين يمثلون طليعة الأمة ورأس حربتها الواعي، يؤكدون مجددا أن تواصل الاعتداءات الغربية المساندة للكيان المحتل لن يفلح في فرض سياسة الأمر الواقع على الأمة العربية، وأن الوعي المقاوم سينتصر في النهاية في إسقاط كل السرديات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وبريطانيا، وان صمود الأمة غير قابل للانكسار، فإنهم يهيبون بالضمير العالمي ومؤسساته وهيئاته أن يتحملوا مسؤوليتهم في التصدي لهذه الاعتداءات السافرة التي تنسف أسس النظام العالمي وقواعده ومواثيقه.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أبناء الأمة جميعا إلى التماسك والصمود في مواجهة هذه الهجمات الشرسة التي تستهدف النيل من تماسكهم وصمودهم.

وشدد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب علي وقوفه خلف القيادة السياسية المصرية الداعمة لكل حقوق وقضايا الأمة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.