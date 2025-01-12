"الكتاب العرب" يدين الغارات الإسرائيلية الأمريكية البريطانية على اليمن

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته المطلقة للغارات الوحشية المشتركة التي استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة.

علاء عبد الهادي: الهجوم على اليمن يمثل استهانة بالأمة العربية كلها

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي أن هذا العدوان المشترك الغاشم على اليمن الشقيق، والذي نفذته طائرات أميركية وإسرائيلية وبريطانية واستهدف مناطق ذات أهمية استراتيجية، عسكرية ومدنية، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب اليمني الشقيق فضلا عما سببه من تدمير للبنية الأساسية، يمثل تأكيدا جديدا على الوحشية واستهتارًا بالقوانين والمواثيق الدولية،

وأضاف ان الهجوم يمثل استباحة لحرمة دولة ذات سيادة، عضو بالأمم المتحدة، واستهانة بالأمة العربية كلها، وعدم اهتمام بالمخاطر التي يجرها على المنطقة بأكملها، وأن هذا العدوان الغادر هو حلقة جديدة من حلقات الاستقواء الإسرائيلي بالدعم الأمريكي البريطاني، مؤكدا على ثقته التامة أن هذا العدوان لن يفلح في إرهاب الشعوب العربية في أوطانها، ولن يفت في ‌‏عضد هذا الشعب العظيم، بل يزيده قوة وإصرارًا على مناهضة الإرهاب الإسرائيلي الغادر، والدعم الغربي الجائر.

إن هذا التصعيد الخطير يؤذن بمرحلة ‏شديدة الخطورة، تضع المنطقة كلها على فوهة بركان ينذر بأن ينفجر في وجه العالم بأسره.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن هذا العدوان يمثل صفحة جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الوحشية، وفي مقدمتها ما تتعرض له أرض فلسطين الباسلة، مؤكدًا مجددا وقوفه المبدئي مع ثقافة المقاومة ومع صمود الشعب العربي في اليمن وفي كل الأراضي العربية.

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