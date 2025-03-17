الإثنين 17 مارس 2025
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وزير الإسكان يلتقي شركة عالمية متخصصة في إنشاء البحيرات ومعالجة مياه الصرف

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق ، اجتماعا، مع ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء البحيرات "crystal lagoon " ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الاسكان خلال الاجتماع عددا من المقترحات والافكار المتطورة لإنشاء البحيرات "crystal lagoon "، دون الطرق التقليدية التي تتطلبها انشاء مثل هذه البحيرات اعتمادا على مياه الآبار، بجانب إقامة عدد من الانشطة الاستثمارية سواء الترفيهية والسياحية بالمناطق المحيطة بالبحيرة، كما تم استعراض مقترحات متطورة أيضا وصديقة للبيئة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد المهندس شريف الشربيني أنه يتم العمل على إنشاء واجهة بحرية للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، من خلال إنشاء بحيرات مائية لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.

ووجه وزير الإسكان بوضع تصور كامل للمشروعات المقترحة ودراسة كافة الجوانب للبدء في إجراءات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الأراضي الشاغرة وجذب  المزيد من الاستثمارات.

كما التقى، اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العربية للتصنيع ورؤساء المصانع التابعة لها.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال مع وجود التكامل في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لمصنع المحركات التابع للهيئة وأنه يُعد واجهة مشرفة للصناعات المصرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعمًا كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات الجارية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والمصانع التابعة لها، ضمن "حياة كريمة" ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى، بجانب مناقشة سبل دفع العمل حتى يتم الانتهاء من المشروعات وتشغيلها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مجموعة العمل بوزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، والمتابعة الدورية، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة.

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