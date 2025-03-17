الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة راكب حاول تهريب حشيش وأفيون في مطار القاهرة للجنايات

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة راكب حاول تهريب كمية من مخدري الحشيش والأفيون في مطار القاهرة الدولي، للمحاكمة الجنائية
محاولة تهريب حشيش وأفيون فى مطار القاهرة


البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والأفيون مخبأة داخل ملابسه وإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.


وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة مطار القاهرة الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أمن المنافذ

مواد متعلقة

ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة فى مطار الغردقة

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالمرج

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب كمية من مخدر الآيس بـ 16 مليون جنيه

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

التعاون في الطاقة والكهرباء أبرزها، مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية

معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

صراصير ونقص في الطاولات، فوضى بالمكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية