الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس راكب حاول تهريب حشيش وأفيون في مطار القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة  جنح النزهة حبس راكب حاول تهريب كمية من مخدري الحشيش والأفيون في مطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق

 

محاولة تهريب حشيش وأفيون فى مطار القاهرة

 البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والأفيون مخبأة داخل ملابسه وإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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محكمة جنح النزهة مطار القاهرة الدولي الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي

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