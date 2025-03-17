الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حسن الخطيب: مصر ترحب بالاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات

لقاء وزير الاستثمار
لقاء وزير الاستثمار مع وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية، ضم  نجم الدين إبراهيم كوتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، وراكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة، وحسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية.

استعرض اللقاء السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

توفير بيئة استثمارية جاذبة

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الهندية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

الشراكة بين مصر والهند

وأضاف «الخطيب» أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب  نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر.

وأشار  إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل 9 فروع لـ "Lulu هايبر ماركت" في مصر، وتسعى إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة، مضيفا أن المجموعة تخطط لإنشاء مرافق تخزين بارد لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.

وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد "كويكا" بدء تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

وبدوره أشار  راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، التابعة لمجموعة Lulu، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.


حضر اللقاء  السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية النمو الاقتصادى الاستثمارات الهندية الشراكة بين مصر والهند

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين القومية للبريد وبنك الاستثمار

الصراع يشتعل بين الأهلي ورابطة الأندية والجبلاية، محمود الخطيب يتوجه للفيفا

الخطيب يهنئ فريق الأهلي لكرة اليد بالفوز بكأس السوبر

وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

لمحبي الشتاء، بشرى سارة من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

شروط اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

منوعات

المزيد

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية