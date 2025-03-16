الأحد 16 مارس 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الهند فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

ومن المقرر أن يلتقى  المهندس حسن الخطيب عدد من كبار المسؤولين بدولة الهند إلى جانب ممثلى منظمات  ونحو 9 شركات ودوائر الأعمال وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، إلى جانب عرض فرص الاستثمار فى مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وسيلتقى الوزير S Jaishankar وزير الخارجية الهندي، كما سيلتقى الوزير بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بدولة الهند.
ومن المقرر ان يشارك «الخطيب» باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي يضم عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، إلى جانب قادة القطاع الصناعي وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية.

كما سيلتقى الوزير مسؤولى عدد من الشركات الهندية العاملة فى المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية والطاقة وغيرها.

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حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب

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