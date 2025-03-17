الإثنين 17 مارس 2025
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رياضة

فحوصات طبية لثنائي برشلونة لتحديد مصير انضمامهما للمنتخب الإسباني

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا

كشفت تقارير صحفية أن الشكوك تحوم حول جاهزية ثنائي برشلونة، للانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي هولندا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يومي الخميس والأحد المقبلين.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن معاناة إينيجو مارتينيز ومارك كاسادو، ثنائي البارسا، من إرهاق كبير، بعد خوض لقاء أتلتيكو مدريد.

فحوصات طبية لثنائي برشلونة 

وأضافت "سيخضع اللاعبان، اليوم الإثنين، لفحوصات طبية في المدينة الرياضية للبارسا، لتقييم مدى الانزعاج العضلي لهما في الركبة".

وتابعت "سيتواصل الجهاز الطبي لبرشلونة مع نظيره في الاتحاد الإسباني، بعد استدعاء الثنائي لقائمة الماتادور".

ونوهت "في حال تأكد غياب ثنائي البارسا عن منتخب إسبانيا، سيضطر المدرب لويس دي لا فوينتي لاختيار بدلاء، ويعد جافي، أبرز المرشحين لتعويض مارك كاسادو".

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