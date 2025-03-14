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رياضة

مفاجآت في قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة هولندا بأمم أوروبا

منتخب إسبانيا،فيتو
منتخب إسبانيا،فيتو

أعلن  لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، قائمة الفريق الذي سيخوض منافسات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا.

وشهدت القائمة تواجد سبعة لاعبين من نادي برشلونة.

كما  شهدت القائمة أول استدعاء لنجم ريال مدريد، راؤول أسينسيو، الذي تألق هذا الموسم وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة فريقه. 

ويأتي انضمام أسينسيو في ظل غياب كل من إيميريك لابورت وداني فيفيان بسبب الإصابة، مما منح اللاعب الشاب فرصة الظهور على الساحة الدولية.

أما على صعيد لاعبي ريال مدريد، فقد غاب داني كارفخال بسبب الإصابة، فيما لم يتمكن داني سيبايوس من التواجد في القائمة.

قائمة منتخب اسبانيا 

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، وريميرو

الدفاع: بيدرو بورو، مينجويزا، باو كوبارسي، روبن لو نورماند، إنيجو مارتينيز، راؤول أسينسيو، مارك كوكوريلا وأليكس جريمالدو.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، مارك كاسادو، فابيان رويز، بيدري، ميكيل ميرينو وأليكس باينا.

الهجوم: فيران توريس، يريمي بينو، داني أولمو، لامين يامال، نيكو ويليامز، ميكيل أويارزابال، بريان سرقسطة، ألفارو موراتا، سامو أوموروديون وأيوزي بيريز.

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