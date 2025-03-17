قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، مواجهات نارية في دور ربع النهائي

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أجريت صباح اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن 4 مواجهات مثيرة.

وأوقعت القرعة النصر السعودي في مواجهة قوية أمام يوكاهاما مارينوس الياباني، فيما يلتقي الهلال السعودي، جونغجو إف سي الكوري الجنوبي.

وأوقعت القرعة، الأهلي السعودي في مواجهة سهلة نسبيًا أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، فيما يلعب السد القطري ضد كاواساكي فرونتال الياباني.



وتأهلت 8 أندية لربع النهائي، بواقع 4 من الغرب ومثلها من الشرق، على أن تلعب الإقصائيات بداية من هذا الدور حتى النهائي من مباراة واحدة، بمدينة جدة السعودية.

شارك في سحب القرعة حمد المنتشري، نجم اتحاد جدة السابق، الفائز باللقب الآسيوي مرتين.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة



1 - الهلال - جوانغجو إف سي

2 - الأهلي - بوريرام يونايتد

3 - يوكوهاما مارينوس - النصر

4 - كاواساكي فرونتال - السد

نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وفي الدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الهلال وجوانغجو إف سي، المنتصر من لقاء الأهلي وبوريرام يونايتد، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة يوكاهاما مارينوس والنصر، المنتصر من مواجهة كاواساكي فرونتال والسد.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن أن مباريات الأدوار الإقصائية (ربع ونصف ونهائي)، ستقام في جدة خلال الفترة من 25 أبريل حتى 3 مايو 2025.

وتقام مباريات ربع النهائي من 25 إلى 27 أبريل، والمربع الذهبي يومي 29 و30 من الشهر ذاته، أما النهائي سيكون يوم السبت الموافق 3 مايو.

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