الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، مواجهات نارية في دور ربع النهائي

مباريات نارية في
مباريات نارية في قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أجريت صباح اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن 4 مواجهات مثيرة.

 

وأوقعت القرعة النصر السعودي في مواجهة قوية أمام يوكاهاما مارينوس الياباني، فيما يلتقي الهلال السعودي، جونغجو إف سي الكوري الجنوبي.

وأوقعت القرعة، الأهلي السعودي في مواجهة سهلة نسبيًا أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، فيما يلعب السد القطري ضد كاواساكي فرونتال الياباني.


وتأهلت 8 أندية لربع النهائي، بواقع 4 من الغرب ومثلها من الشرق، على أن تلعب الإقصائيات بداية من هذا الدور حتى النهائي من مباراة واحدة، بمدينة جدة السعودية.

شارك في سحب القرعة حمد المنتشري، نجم اتحاد جدة السابق، الفائز باللقب الآسيوي مرتين.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة


1 - الهلال - جوانغجو إف سي

2 - الأهلي - بوريرام يونايتد

3 - يوكوهاما مارينوس - النصر

4 - كاواساكي فرونتال - السد

نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وفي الدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الهلال وجوانغجو إف سي، المنتصر من لقاء الأهلي وبوريرام يونايتد، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة يوكاهاما مارينوس والنصر، المنتصر من مواجهة كاواساكي فرونتال والسد.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن أن مباريات الأدوار الإقصائية (ربع ونصف ونهائي)، ستقام في جدة خلال الفترة من 25 أبريل حتى 3 مايو 2025.

وتقام مباريات ربع النهائي من 25 إلى 27 أبريل، والمربع الذهبي يومي 29 و30 من الشهر ذاته، أما النهائي سيكون يوم السبت الموافق 3 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا النصر الهلال لاهلي

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يفسد فرحة لاعبي النصر بعد ثلاثية الخلود بهذا التصرف "فيديو"

الهلال السعودي يضرب باختاكور برباعية ويصعد لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال السعودي يتقدم على باختاكور 0/2 بالشوط الأول

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

التعاون في الطاقة والكهرباء أبرزها، مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية

معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

صراصير ونقص في الطاولات، فوضى بالمكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية