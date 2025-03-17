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حوادث

إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة بتهمة دهس شاب في روض الفرج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت  نيابة روض الفرج بإحالة سائق سيارة ميكروباص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، مما أدى إلى مصرعه.

 

حادث روض الفرج اليوم

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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