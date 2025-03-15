السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، مما أدى إلى مصرعه، 15 يوما على ذمة التحقيق.


حادث روض الفرج اليوم

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مصادمة أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح روض الفرج محكمة جنح روض الفرج غرفة عمليات شرطة النجدة روض الفرج

مواد متعلقة

تفاصيل حادث تصادم يتسبب في مصرع وإصابة 24 عاملًا بقنا

أخبار مصر: حادث مأساوي في قنا، جنوب إفريقيا ترد على طرد سفيرها بواشنطن، السعيد يجدد للزمالك، وزيرة تعلق على مسلسل "ولاد الشمس"

رفع آثار حادث أتوبيس عمال مصنع سكر دشنا بعد تصادمه بجرار زراعي (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت 15 مارس 2025

المالية تكشف موعد زيادة دعم "تكافل وكرامة" 25%

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

تفاصيل حادث تصادم يتسبب في مصرع وإصابة 24 عاملًا بقنا

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

ملحقوش يتسحروا، زملاء ضحايا أتوبيس مصنع السكر بدشنا يروون التفاصيل

سعر السمك اليوم السبت بسوق العبور، ارتفاع 4 أصناف منهم البلطي والجمبري

منوعات

المزيد

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

حدث في 15 من رمضان سنة 3هـ، مولد الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية