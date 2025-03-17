تفاصيل دهس سائق على يد زميله في المرج.. المتهم: المجني عليه كان عايز يسابقني.. ألقيت على سيارته حجرًا.. وعندما نزل للاطمئنان على سيارته اصطدمت به

تواصل نيابة المرج التحقيق مع سائق سيارة ربع نقل متهم بقتل زميله بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المرج، باعترافات تفصيلية.

واصطحبت النيابة المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية، كما أمرت باجراء تحليل مخدرات له.

المتهم: المجني عليه كان عاوز يسابقني

وأضاف المتهم أنه لا يعرف المجني عليه ولا توجد بينهما سابق معرفة أو خلافات مشيرا إلى أنه يوم الواقعة كان يسير في طريقه بصورة طبيعية مستقلا سيارته الربع نقل.

وأضاف المتهم أنه كان خارجا في مهمة عمل نقل بعض الأغراض بسيارته لأحد الأشخاص وكان ذلك وقت نهار رمضان، مشيرا إلى أنه فوجئ بظهور سيارة المجني عليه بجواره وبدا أن قائدها يريد أن يسابقه.

المتهم: لم أقصد قتل المجني عليه

وأشار المتهم إلى أنه نهر المجني عليه محاولا إثناءه عن فكرته تخطيه على الطريق غير سامحا له بتجاوزه فألقى على سيارته حجرا حتى يكف عن أفعاله.

وأوضح المتهم أن المجني عليه نزل إلى سيارته للاطمئنان عليها وأثناء سيره بسيارته صدمه دون قصد فأسقطه صريعا، مضيفا أنه عندما شاهده في هذه الحالة خشي من السائلة القانونية وفر هاربا.

تفاصيل مناظرة جثة المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في العقد الخامس من العمر وعثر بها على كسور متفرقة بالجسم وتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومصرع أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

التحريات: مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بداية الواقعة

ودلت التحريات على أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقي المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وقال المستشار محمد عبد السلام، قاضي سابق بالجنايات: إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.

وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأضاف عبد السلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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