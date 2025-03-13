تهشم بالجمجمة، نتيجة مناظرة جثة السائق ضحية الدهس على يد زميله بالمرج

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة سائق لقى مقتله دهسا على يد زميله بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المرج، أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر.



وبينت المناظرة أن جثة المجني عليه بها كسور متفرقة بالجسم وتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومقتل أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.



ودلت التحريات على أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقى المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته، وأثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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