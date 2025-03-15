السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق قتل زميله دهسًا أسفل سيارته بالمرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس سائق بتهمة قتل زميله بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومصرع أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

 

ودلت التحريات أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقي المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته.

 

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.


تم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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جنح المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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