الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق
حالة الطرق

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم 17 مارس  2025

ورصدت المتابعة الميدانية أحجامًا مرورية متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، وطريق الحرية، وكورنيش النيل، وشارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، ومحور صفط اللبن.

 

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زحام مروري بكورنيش النيل وشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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