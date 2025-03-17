موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع محمد صلاح نجم ليفربول علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا بعد الجولة الـ 29 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

وعلي صعيد متصل قلص آرسنال الفارق مع ليفربول إلي 12 نقطة بعد مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي



وست هام يونايتد 1-1 إيفرتون

نوتينجهام فورست 4-2 إيبسويتش تاون

مانشستر سيتي 2-2 برايتون

وولفرهامبتون 2-1 ساوثهامبتون

برينتفورد 2-1 بورنموث

أرسنال 1-0 تشيلسي

فولهام 2-0 توتنهام هوتسبير

مانشستر يونايتد 3-0 ليستر سيتي

جدير بالذكر أن مباراة نيوكاسل ضد كريستال بالاس المؤجلة من الجولة الـ 29 ستقام يوم 16 أبريل 2025 الساعة 8:30 مساءً فيما خاض ليفربول مباراته أمام أستون فيلا الشهر الماضي والمقدمة من الجولة ذاتها وإنتهت بالتعادل الايجابي 2-2 .

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