جامعة جنوب الوادي تتقدم 83 مركزًا عالميًّا في تصنيف الجامعات التركي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ان الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف الجامعات العالمي حسب الأداء الأكاديمي، حيث تقدمت 83 مركزًا في تصنيف "University Ranking by Academic Performance (URAP)" لعام 2024-2025، لتحصل على المركز 1340 عالميًا مقارنةً بالمركز 1423 في العام الماضي، من بين 3000 جامعة عالمية. كما تبوأت الجامعة المركز 20 محليًا من بين 37 جامعة مصرية مدرجة في هذا التصنيف.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن تصنيف URAP يركز على قياس جودة الأداء الأكاديمي للمؤسسات التعليمية، ويهدف إلى تصنيف الجامعات استنادًا إلى أدائها الأكاديمي الفعلي.

وأضاف أن التصنيف يساهم في مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي المعتمدة.

مؤشرات رئيسية للأداء الأكاديمي

وأشار الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف URAP يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للأداء الأكاديمي، وهي: معدل الأبحاث المنشورة، إجمالي عدد الاستشهادات، إجمالي الأبحاث المنشورة، تأثير الأبحاث المنشورة، تأثير الاستشهادات، والتعاون الدولي. وأوضح أن خوارزميات جمع البيانات والتقييم تعتمد على معايير دقيقة، حيث تمثل الأبحاث من حيث جودتها وعددها ونسبة الاقتباس منها حوالي 85% من التقييم، بينما يمثل مؤشر التعاون الدولي 15% من الإجمالي.

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