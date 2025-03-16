الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بنجع حمادي

قنا،فيتو
قنا،فيتو

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات القومية والخدمية بمدينة نجع حمادي، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفي إطار جهود محافظة قنا لدفع عجلة التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

تأتي هذه المشروعات في سياق استراتيجية المحافظة الهادفة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء قنا.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، ورجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتاج جلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تحقيق التنمية المستدامة في قنا

استهل المحافظ جولته بافتتاح مجمع الشوادر بحاجر الجبل بهو، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 61 شادرًا بمساحات تصل إلى 300 متر مربع لكل شادر، بالإضافة إلى مبنى إداري، ومسجد، وكافتيريا، وذلك بتكلفة إجمالية 41.3 مليون جنيه.

محطة الصرف الصحي في قنا

كما افتتح محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 60 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

وفي القطاع الصحي، افتتح المحافظ قسم طب وجراحة العيون بمستشفى نجع حمادي العام، الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ومنها جهاز الفاكو الإيطالي الصنع وجهاز الميكروسكوب الجراحي، ما يمكن المستشفى من إجراء عمليات المياه البيضاء، وعلاج حالات الشبكية، وارتشاح مقلة العين، وزرع العدسات، بما يساهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بالمشاركة في مائدة الإفطار الجماعي التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعاملين بها، في أجواء اتسمت بالمحبة والتقارب الاجتماعي.

وخلال حفل الإفطار، هنّأ المحافظ جميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية الإخلاص في العمل، وتعزيز التعاون بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

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