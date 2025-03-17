إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بدشنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، حملات الإزالة لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة.

ووجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا رؤساء القرى بإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

التعديات على أراضي أملاك الدولة

وترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدين دشنا.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالبناء بقرية ابو مناع غرب برئاسة سامح الجداوي بالتعاون مع مركز شرطة دشنا وأسفرت الحملة عن إزالة 15حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة قدرها 9210 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على مايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.

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