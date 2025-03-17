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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار والدة طفلة تركتها تستجدي المارة بالتجمع

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  النيابة العامة بإيداع طفلة تبلغ من العمر عامين ترتكها والدتها تتسول وتستجدي المارة بشارع التسعين بالتجمع الخامس إحدى دور الرعاية وأمرت بضبط وإحضار والدة الطفلة.

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس تلقت بلاغا من شاب يفيد برؤيته طفلة تبلغ من العمر عامين في حالة يرثي لها وإعياء شديدة حافية القدمين تقف في شارع التسعين تستجدي المارة. 

وبالانتقال والفحص وبمعاونة المجلس القومي للطفولة تم أخذ الطفلة وتبين من التحقيقات أن والدة الأخيرة معتادة تركها في شارع التسعين بالتجمع الخامس منذ الفجر وحتى المغرب تستجدي المارة دون أكل أو شرب أو حذاء تلبسه.

وتم اتخاذ اللازم تجاه الطفلة والكشف الطبي عليها تمهيدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بايداعها دار الرعاية.

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شارع التسعين قسم شرطة التجمع الخامس المجلس القومي للطفولة دور الرعاية

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