وفاة أستاذ جامعي مصري أثناء تأدية عمله في العراق

أفادت تقارير عراقية، اليوم الاثنين، بوفاة أستاذ جامعي مصري، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ داخل الكلية التي يُدرّس فيها في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار في العراق.

وفاة استاذ جامعي مصري بالعراق

ونعت جامعة "العين" العراقية، المدرس في كلية التقنيات الصحية والطبية في الجامعة، "عماد عمر عبد المطلب محمد"، وقدمت المواساة لعائلته.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الأكاديمي الراحل من مواليد العام 1978، 47 عامًا، ويعمل بجامعة العين الأهلية.



وأضافت أن المدرس الراحل تعرض لوعكة صحية مفاجئة في البداية، داخل الجامعة، نُقل على إثرها للمستشفى، وفارق الحياة.

وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الكشف.

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