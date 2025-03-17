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ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه

ترامب يفوز ببطولة
ترامب يفوز ببطولة الجولف، فيتو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" صورة توثق فوزه بكأس بطولة نادي الجولف في ناديه.

وكتب ترامب في منشور له تناقلته وسائل إعلام: " "فزتُ للتو ببطولة نادي الجولف، وربما الأخيرة لي، في نادي ترامب الدولي للجولف... يا له من شرف عظيم!".

 

ويعتبر الجولف الهواية المفضلة لترامب، حيث يقضي العديد من عطلات نهاية الأسبوع في ممارستها.

كما يرتبط دونالد ترامب ارتباطا وثيقا برياضة الجولف، إذ بدأ في الاستحواذ على ملاعب الجولف وبنائها في عام 1999 بصفته مطورا عقاريا.

وفي 2016 أصبح يمتلك 17 ملعبا للجولف في جميع أنحاء العالم من خلال شركته القابضة منظمة ترامب.

واختيرت الملاعب التي يملكها ترامب لإقامة العديد من فعاليات رابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا، ورابطة الجولف المحترفة للسيدات وبطولة لاعبي الجولف المحترفين لعام 2022.

وكشف موقع Huff Post في تقرير أن ولع الرئيس الأمريكي ترامب بلعب الجولف في فلوريدا قد كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 18 مليون دولار منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025.

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