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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض الحلقة الأولي من مسلسل قهوة المحطة والقنوات الناقلة

قهوة المحطة، فيتو
قهوة المحطة، فيتو

تنطلق مساء اليوم السبت 15 رمضان، أولي حلقات مسلسل قهوة المحطة الذي يضم عددا من النجوم، منهم بيومي فؤاد وأحمد غزي وأحمد خالد صالح.

 

موعد عرض مسلسل قهوة المحطة 

ويعرض قهوة المحطة علي قناة ON E في تمام الساعة 8:30  كما يعرض علي شاشة CBC في تمام الساعة 9:45  مساءا.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي  والظفرة.

 

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