جريمة قتل غامضة وأحمد منيب مفاجأة التتر بالحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة

مسلسلات رمضان 2025، انطلقت مساء اليوم السبت أولى حلقات مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد وأحمد غزي وغيرهم من النجوم.

واختار صناع مسلسل قهوة المحطة أغنية يا وعدي على الأيام للفنان القدير أحمد منيب لتصبح تتر البداية والنهاية.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 1

وبدأت الحلقة داخل قهوة تسمى “قهوة المحطة” يملكها بيومي فؤاد ويلعب شخصية المعلم فاروق، بينما ظهر أحمد غزي بشخصية مؤمن الصاوي شاب جاء من الصعيد إلي مصر لكي يحقق حلمه وهو التمثيل.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد مثير تقع جريمة قتل غامضة داخل قهوة المحطة، حيث أن أحمد غزي “مؤمن الصاوي" تعرض للقتل بآلة حادة ، أثناء قطع النور داخل القهوة، ويظهر أحمد خالد صالح بشخصية ضابط الشرطة الذي يحقق في الأمر.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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