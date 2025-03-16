القبض على قائد سيارة اعتدى لفظيًّا على رجل مرور بسور مجرى العيون

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة لقيامه بالتعدي لفظيا على أحد رجال المرور أثناء تنظيمه حركة السير بمنطقة سور مجرى العيون.



وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالتعدي على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجاري وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة سور مجرى العيون بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات لقيامه بتعطيل الحركة المرورية عمدًا، قام قائد السيارة المذكور بالتعدى عليه بالسب ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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