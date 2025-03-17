رشوان توفيق يتألق في الحلقة 16 من “وتقابل حبيب” بمشهد إنساني مؤثر

مسلسلات رمضان 2025، تألق الفنان القدير رشوان توفيق في الحلقة 16 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث قدم مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا.

ففي مشهد مليء بالمشاعر، توجه جد ليل (رشوان توفيق) لمقابلة والد يوسف (خالد سليم)، طليق حفيدته ليل (ياسمين عبد العزيز) لتقديم الشكر على تلبية كل احتياجات حفيدته رغم الطلاق لكنه لم يكن يعلم حقيقة معاناة ليل، حيث كانت تخفي عنه الأمر حتى لا تزعجه أو تحمله أي هم.

وفوجئ بمعاملة غير متوقعة، حيث ادعت زوجة والد يوسف، جوجو (أنوشكا) أن زوجها نائم، بينما طلبت من الخادمة بأن تطلب من سائق السيارة الجولف منصور أن يدخل الفيلا ويغلق الباب، مما ترك الرجل العجوز واقفًا في الشمس وحيدًا.

عاد الجد إلى منزل حفيدته وهو في حالة من الصدمة، ترتعش يده، وتتحرك قدماه بصعوبة وتبدو ملامحه متأثرة، بعدما أدرك أن العائلة التي كان يعتقد أنها محترمة وتلبي طلبات حفيدته تقوم بتصرفات غير متوقعة تماما.

ولقد أثبت الفنان رشوان توفيق من خلال هذا المشهد أنه لا يزال قادرًا على تقديم أداء استثنائي ومؤثر وصادق، حيث جسد مشاعر الصدمة والانكسار ببراعة، ما جعل المشاهدين يتفاعلون مع هذا المشهد.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “وتقابل حبيب”، وخلالها لم يتحمل يوسف معرفته بخيانة زوجته الثانية، رقية العسكري، فقرر إخبار والدته وعرض عليها الفيديو الذي يثبت خيانتها.

ظهرت علامات الصدمة على والدته، لكنها نصحته بالتحلي بالصبر والتأني قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن يوسف لم يستطع الصبر، فواجه رقية بالحقيقة واتهمها بالكذب، قائلًا إنها لم تخبره بشأن رحلتها إلى روما، وقلبت رقية الطاولة عليه واتهمته بأنه كان يراقبها، مؤكدة أنه سيحاسب على ما فعله، ثم غادرت المنزل غاضبة.

في المقابل، وبخته والدته، موضحة أنه كان عليه التريث والتأكد من الأمر قبل المواجهة، على الجانب الآخر، استمع حازم إلى حديث والدته وسخر من محاولتها التدخل لصالح شقيقه الأكبر ومحاولتها إقناعه بتحمل الخيانة من أجل مصالح العائلة.

أما فارس، فقد كان في الجونة برفقة كريمان، وهناك اتصل بليل للاطمئنان عليها، وعند عودته، اجتمع بوالده الذي طلب منه العودة إلى العمل مجددًا، ووافق فارس على جميع شروط والده، وكان أبرزها أن تصبح فرح، شقيقة ليا، مديرة مكتبه، ثم عاد إلى الشركة منتصرًا وهي إلى جواره.

في وقت لاحق، اصطحبت ليل بناتها إلى الملاهي، وحرصت على اصطحاب آدم، ابن فارس، معها، وأثناء اللعب، شعر بالخوف من أول لعبة، فطلب حضور والده، وحضر فارس سريعًا وانضم إليهم، وقضوا وقتًا ممتعًا معًا، حيث بدأت مشاعر الإعجاب تظهر بوضوح بينه وبين ليل.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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