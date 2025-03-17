"وتقابل حبيب"، اللقاء الثالث بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين

مسلسلات رمضان 2025، عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الدرامي الحالي إلى عالم مسلسلات رمضان من خلال مسلسل وتقابل حبيب.

ومنذ انطلاق حلقاته الأولى وخطفت ياسمين الأنظار في المسلسل الذي يعد بمثابة عودتها لمكانها الطبيعي في الدراما، حيث تقدم ياسمين من خلاله واحدًا من أفضل أدوارها بعيدًا عن الكوميديا، فهي فتاة مسالمة من عائلة محترمة تدعى ليل، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانة زوجها، لكنها رغم كل الظلم الذي تتعرض له من طليقها وعائلته، تواجه الأمر بهدوء وسلام، محاولة الحفاظ على ابنتيها وتحاول كذلك استعادة ثقتها بنفسها.

وأثبتت ياسمين عبر مسلسلها الجديد أنها قادرة على تقديم أداء يمكن وصفه بأنه السهل الممتنع في التمثيل، حيث تجمع بين الحضور القوي والثقة والصدق في الأداء، كما أن ياسمين أثبتت كذلك أنها قادرة على تقديم دراما إنسانية راقية تلامس قلوب الجمهور.

عودة للتألق مع عمرو محمود ياسين

ويبدو أن ياسمين تتألق دائمًا في أعمال عمرو محمود ياسين، فقد سبق أن قدمت معه مسلسل “اللي مالوش كبير” ومسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشخصية ياسمين فيه تتشابه جزئيا مع شخصية ليل في “وتقابل حبيب”، كما حدث في المسلسل السابق، حيث وقعت في حب كريم فهمي، تكشف حلقات وتقابل حبيب الجديدة عن بوادر تقارب جديد بين شخصيتها وشخصيته، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة تطورات الأحداث وتعود إلى الأذهان ذكريات مسلسل “ونحب تاني ليه”.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “وتقابل حبيب”، وخلالها لم يتحمل يوسف معرفته بخيانة زوجته الثانية، رقية العسكري، فقرر إخبار والدته وعرض عليها الفيديو الذي يثبت خيانتها.

ظهرت علامات الصدمة على والدته، لكنها نصحته بالتحلي بالصبر والتأني قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن يوسف لم يستطع الصبر، فواجه رقية بالحقيقة واتهمها بالكذب، قائلًا إنها لم تخبره بشأن رحلتها إلى روما، وقلبت رقية الطاولة عليه واتهمته بأنه كان يراقبها، مؤكدة أنه سيحاسب على ما فعله، ثم غادرت المنزل غاضبة.

في المقابل، وبخته والدته، موضحة أنه كان عليه التريث والتأكد من الأمر قبل المواجهة، على الجانب الآخر، استمع حازم إلى حديث والدته وسخر من محاولتها التدخل لصالح شقيقه الأكبر ومحاولتها إقناعه بتحمل الخيانة من أجل مصالح العائلة.

أما فارس، فقد كان في الجونة برفقة كريمان، وهناك اتصل بليل للاطمئنان عليها، وعند عودته، اجتمع بوالده الذي طلب منه العودة إلى العمل مجددًا، ووافق فارس على جميع شروط والده، وكان أبرزها أن تصبح فرح، شقيقة ليا، مديرة مكتبه، ثم عاد إلى الشركة منتصرًا وهي إلى جواره.

في وقت لاحق، اصطحبت ليل بناتها إلى الملاهي، وحرصت على اصطحاب آدم، ابن فارس، معها، وأثناء اللعب، شعر بالخوف من أول لعبة، فطلب حضور والده، وحضر فارس سريعًا وانضم إليهم، وقضوا وقتًا ممتعًا معًا، حيث بدأت مشاعر الإعجاب تظهر بوضوح بينه وبين ليل.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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