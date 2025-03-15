وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، على صورة نشرها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، فى اجتماع لمجلس الإدارة، وتجمعهما معًا في مكان واحد.

وقال أشرف صبحي: «هذه الصورة اعتز بها في تاريخي العملي والرياضي.. والذي اعتز به كثيرا وبعد عودتي من بعثة الدكتوراه بكندا جامعة أوتاوا توليت منصب مدير العلاقات العامة والتسويق بنادي الزمالك، وكنت قبل سفري رئيسًا لجهاز الكاراتيه بالنادي وقبل التحاقي لاعبا بنادي الزمالك لعبت لمدة عام أيضًا بالنادي الأهلي، وتدربت بنادي الزمالك تحت قيادة الكابتن عاطف أباظة وفي النادي الأهلي تحت قيادة المستشار زكريا عبد العزيز كابتن منتخب مصر والذي تولى لاحقا منصب النائب العام».

وتابع: «وقصة تلك الصورة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في فترة رئاسة الدكتور كمال درويش أستاذي ربنا يديلوا الصحة والنائب كان المستشار مرتضى منصور، وطبيعي كمنظم لهذا الحدث أكون وبكل اعتزاز في هذا المكان وسعيد بكفاحي وبناء ذاتي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى لخدمة الوطن .. أما حكاية أرض السويس. أحد ما امتلكه. مع أسرتي. من قبل تولي الوزارة وأكيد كل من يعمل سواء بالجامعة كأستاذ أو بالعمل الوزاري يكون هذا في التقارير عن الممتلكات… وكل الشكر والتقدير. لكل من يهتم. بتاريخي الذي أحمد المولى عز وجل عليه. ودائما ما افتخر به ولعائلتي»

وأضاف في نهاية حديثه: «شكرا على إبراز ذلك عبر بعض الصفحات والشفافية تقتضي دومًا ذلك. وبخاصة وبطبيعة العمل ولمواجهة بعض الأزمات يمكن أن يكون ذلك مكررًا ولكن الشفافية والصدق أقصر الطرق .. التحية والتقدير».

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