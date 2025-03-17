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محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال وتشميع مقاهٍ وكافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

حالة إشغالات، فيتو
حالة إشغالات، فيتو
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة المسائية التي نفذها قطاع حدائق الأهرام والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع لتحسين حركة سير المواطنين وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

رفع 1100 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات

وأسفرت الحملات، التي تم تنظيمها مساء أمس بمناطق ط، ك، ل، م، و، عن رفع ١١٠٠ حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات، شملت (كراسٍ، شاشات عرض، شيشًا، طاولات، دراجات بخارية، ثلاجات،)، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن تعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.
 

كما شهدت الحملة إزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب المرور على منشآت مخالفة، والتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.
 

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، وتوفير حرم لسير المواطنين.
 

شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، واللواء أحمد فتحي، قائد شرطة المرافق، ومعتز مسعود، رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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