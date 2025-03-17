محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال وتشميع مقاهٍ وكافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة المسائية التي نفذها قطاع حدائق الأهرام والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع لتحسين حركة سير المواطنين وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

رفع 1100 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات

وأسفرت الحملات، التي تم تنظيمها مساء أمس بمناطق ط، ك، ل، م، و، عن رفع ١١٠٠ حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات، شملت (كراسٍ، شاشات عرض، شيشًا، طاولات، دراجات بخارية، ثلاجات،)، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن تعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.



كما شهدت الحملة إزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب المرور على منشآت مخالفة، والتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.



وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، وتوفير حرم لسير المواطنين.



شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، واللواء أحمد فتحي، قائد شرطة المرافق، ومعتز مسعود، رئيس قطاع هضبة الأهرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.