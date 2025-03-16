الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تواصل حملات النظافة وترفع تجمعات القمامة من شارع كعبيش بالهرم

حملات النظافة
حملات النظافة
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وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من شوارع وأحياء المدينة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الضبّيعي، برفع تجمعات القمامة من شارع كعبيش، بدءًا من شارع فيصل، ضمن نطاق حي الهرم. 

و تستمر الأعمال لرفع كفاءة النظافة بباقي الشارع، في إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

استمرار حملات النظافة بشكل دوري

وأكدت محافظة الجيزة على استمرار حملات النظافة بشكل دوري في مختلف المناطق، مع تكثيف الجهود لضمان التخلص السليم من المخلفات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان محافظة الجيزة.

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