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أخبار مصر

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الاثنين 17-3-2025 في محافظة الفيوم

استمرار الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 16- 3- 2025


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى الثلاثاء المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 38 درجة مئوية غدا الاثنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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