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معهد تيودور بلهارس يضع روشتة لصيام صحي ومتوازن

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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يواصل معهد تيودر بلهارس، نشر إرشادات خلال شهر رمضان، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

معهد تيودور بلهارس يضع روشتة لصيام صحي ومتوازن

 ويقدم  مروة عبد الغني، باحث مساعد الصحة العامة، نائب مدير وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ثالث إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على العادات الغذائية الصحية التي تعزز صحة الصائمين، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 

 نصائح لإفطار صحي ومتوازن:
 

 ابدأ الإفطار بكوب من اللبن أو الماء مع 3 تمرات لتعويض نقص السوائل ورفع مستوى السكر تدريجيًا.
 

 امنح معدتك فرصة للتهيؤ للهضم بأداء صلاة المغرب قبل تناول باقي الوجبة.
 

تناول الشوربة أولًا لترطيب المعدة، ثم السلطة لتوفير الألياف وتعزيز الشعور بالشبع. 


 احرص على تناول مصادر البروتين لدعم العضلات ومد الجسم بالطاقة.


 اختر النشويات الصحية لضمان طاقة مستمرة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ لمستوى السكر في الدم.

 

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