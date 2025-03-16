أشرف صبحي يزور صابر عيد ويشدد على استمرار اللجنة الطبية بمتابعة حالته

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الكابتن صابر عيد، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج في مستشفى معهد ناصر للأورام.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن صابر عيد، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن دعم ورعاية أبنائها الرياضيين، خاصة الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، مشددًا على أن الوزارة تتابع حالته عن كثب وتوفر كل أوجه الدعم اللازم له لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي على المسيرة الرياضية الحافلة للكابتن صابر عيد، مشيرًا إلى دوره البارز في تاريخ كرة القدم المصرية، متمنيًا له سرعة التعافي والعودة إلى أسرته ومحبيه في أقرب وقت.

أشرف صبحي يبحث مع اتحاد الإسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجلس إدارة اتحاد الإسكواش وعدد من اللاعبين، بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وناقش الاجتماع خطط تطوير رياضة الإسكواش في مصر، وآليات دعم اللاعبين الناشئين والمتميزين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز البنية التحتية للعبة، ورفع مستوى الكوادر الفنية والإدارية، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه لاعبي الإسكواش المصريين وسبل تذليلها لضمان استمرار تفوقهم في المحافل الدولية.

أشرف صبحي يبحث مع اتحاد الإسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للاتحادات الرياضية، مشددًا على أن رياضة الإسكواش تمثل نموذجًا مشرفًا للنجاحات الرياضية المصرية، حيث تواصل مصر تصدر التصنيفات العالمية في هذه اللعبة.

أشرف صبحي يبحث مع اتحاد الإسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العلمية عن أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والاتحاد لتطوير استراتيجيات التدريب، والارتقاء بالمستوى البدني والفني للاعبين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من البرامج التأهيلية لضمان استمرار ريادة مصر في الإسكواش.

أشرف صبحي يبحث مع اتحاد الإسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال

واختتم الاجتماع بتأكيد الجميع على ضرورة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية في رياضة الإسكواش.

بدء تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي لدعم المنتخبات الوطنية

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي في تطوير المنتخبات الوطنية، وذلك خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ المشروع، حيث أكد أن التحليلات الجينية تمثل أحد الأساليب الحديثة لتحسين الأداء الرياضي وفق أسس علمية دقيقة.

وتناول الإجتماع، توظيف نتائج الجينوم الرياضي في مختلف الجوانب الرياضية، مثل التغذية، والتأهيل النفسي، وتحديد الأحمال التدريبية، والتحليل الحركي، بما يتوافق مع طبيعة كل رياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تطبيق المشروع على جميع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدراسات الجينية في إعداد الأبطال الرياضيين.

ويسهم مشروع الجينوم الرياضي في تحسين آليات الانتقاء الرياضي، ووضع استراتيجيات تأهيل متخصصة، تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء مع تقليل مخاطر الإصابات، مما يعزز قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية.

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