مطار القاهرة يستقبل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش

وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش بعد تتويجه ببطولة كوتيدي تكساس المفتوحة 2025 المقامة في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

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