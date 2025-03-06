الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة يستقبل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش

مطار القاهرة يستقبل
مطار القاهرة يستقبل البطل المصري علي فرج، فيتو

وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش بعد تتويجه ببطولة كوتيدي تكساس المفتوحة 2025 المقامة في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

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