منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

منتخب مصر، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

14 لاعب في المران الأول لمنتخب مصر

تواجد في مران اليوم كل من؛ محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل دونجا ومحمد شحاتة ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة والنصف علي أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه اليوم ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

كانت فيتو انفردت يوم 4 مارس الماضي، أن قائمة منتخب مصر ستضم 24 لاعبا وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم السبت..

قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينافاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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