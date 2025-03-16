الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

كنت بدخل السينما أتشتم، محمد رجب يكشف قصة خلافه مع السبكي

الفنان محمد رجب،
الفنان محمد رجب، فيتو

أكد الفنان محمد رجب، أنه قدم 12 فيلما بأدوار شرير وكتابات الشخصيات قريبة من بعضها، قائلا: "بطلع شرير غني ومعاه عربية، والبطل بيحب واحدة، وأنا بضايقه، ولما وصلت للمرحلة دي تعبت وكنت بدخل السينما أتشتم كتير".

 

إشكالية محمد رجب في السينما 

وأوضح محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه حينما يشعر الفنان بأن إمكانياته أكبر بكثير من حصرها في أدوار معينة ولذا يشعر بوجع كبير، مضيفا: "مش قادر استحمل إني لما اخش مكان عام الناس تنفر وتخاف حتى لو بدعوى النجاح ومليت من كلمة ده نجاح والأفلام والأدوار بقت شبه بعضها".

سر غياب محمد رجب عن المهرجانات الفنية

وأشار محمد رجب، إلى عدم وجود مشكلات بينه وبين حضور المهرجانات، متابعا: "معنديش مشكلة مع الظهور في المهرجانات وعندي أصحاب في الوسط الفني يربطني بهم عشرة وذكريات لكن أنا مُقل في الظهور ولما بخرج بيكون للضرورة وأنا بحب البيت وممكن أكون في وقت تحضير شغل أو تنفيذ أعمال فنية".

محمد رجب: أحمد السبكي أخويا الكبير كنت زعلان منه بعد فيلم بيكيا واتصالحنا

وأكد الفنان محمد رجب، أن فيلم بيكيه من الأفلام المهمة جدا بالنسبة له في مشواره الفنية وحينما عرض على القنوات حقق جماهيرية كبيرة واعتبره هذه الشعبية للفيلم تعويض من ربنا، قائلا: "تعبت في الفترة دي وهو منزلش السينما بإعلان غرفة السينما وربنا عوضني لما اتعرض على القنوات".

وكشف محمد رجب، عن أن هناك خلاف حصل بينه وبين المنتج احمد السبكي خلال عرض فيلم بيكيا ولكن تصالحوا، مضيفا: "خطوة بيكيا أفادتني ودخلتني الدراما وحققت نجاحات متتالية فيها وبالنسبة لأحمد السبكي اتصالحنا ومضينا مع بعض فيلم كوكتيل وكنت زعلان إنما هو غالي عندي واعتبره اخويا الكبير واعرفه على المستوى العائلي وعملنا أفلام كتير مع بعض".

وأشار محمد رجب، إلى أنه قدم العديد من الأدوار الشريرة ومشكلتها في كتابتها قريبة من بعض الناس، قائلا: "الناس كرهتني جدا في فيلم مذكرات مراهقة وحرامية في كي جي تو والباشا تلميذ وبدخل السينما بتشتم كتير واللي كان مصبرني أن ده نجاح ولكن مليت مع الوقت".

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