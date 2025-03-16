الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رجب: رفضت عبده موتة قبل ظهوره بخمس سنوات وهذا رأيي في محمد رمضان

الفنان محمد رجب،
الفنان محمد رجب، فيتو

أكد الفنان محمد رجب، أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

 

رأي محمد رجب في محمد رمضان

وقال محمد رجب: "الفنان محمد رمضان مكنش بيقبل كل الأدوار اللي كنت برفضها وهو من النجوم اللي بحبهم وبحب اجتهاده".

 

رفض محمد رجب فيلم عبده موتة

وأشار محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن فيلم عبده موته عرض عليه قبل ظهوره للنور بخمس سنوات، مضيفا: "عبده موتة لم يكن من ترتيب أهدافي ومش ندمان أنى رفضت هذا الدور وكل فنان له وجهة نظر".

 

سر رفض فيلم عبده موتة

وأوضح محمد رجب، أن كل فنان له وجهة نظر في أدواره وخلال توقيت فيلم عبده موته لم يكن يحب هذه النوعية من الأعمال، متابعا: "مكنتش عايز اعمل النوعية دي من الأفلام وقعد سنين كتير لحد ما بقى عبده موته من نصيب محمد رمضان ومش معنى إن محمد رمضان نجح في الفيلم النجاح العظيم ده إني كنت هنجح به وهو بتاع محمد رمضان".

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