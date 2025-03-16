الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بحفل كامل العدد، فرقة رضا تحيي الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك 9" (صور)

حفل فرقة رضا في هل
حفل فرقة رضا في هل هلالك 9

أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية اليوم الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك 9"  والذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

فرقة رضا تحيي الليلة العاشرة لـ "هل هلالك 9"

وتحت شعار كامل العدد، توافد الجمهور على حفل فرقة رضا للفنون الشعبية، مستمتعين بما تقدمه الفرقة من عروض فنية متميزة عرفت بها طوال تاريخها الفني منذ تأسيسها.

 

وفرقة رضا للفنون الشعبية،  تعد أحد أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حيث أنها قدمت مجموعة متنوعة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفني، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، كما تعد هذه الليلة الحفل الثانى للفرقة فى البرنامج.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعرض الأوبريت حتى نهاية برنامج هل هلالك.

برنامج هل هلالك 9

وتحظى النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" برؤية فنية جديدة تعيد إحياء تراثنا الفني الذى تتميز به هويتنا المصرية، من خلال إضافة منصتين فنيتين جديدتين للبرنامج، وهما منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، أما المنصة الثانية فتحمل اسم "مزيكا" يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش.

يقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته.

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢١ مارس الجاري.

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